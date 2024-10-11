Керівника нацпарку на Буковині затримали під час отримання хабаря у 65 тис.доларів
Київ • УНН
Директора Національного природного парку "Хотинський" затримано під час отримання хабаря у 65 тис. доларів від підприємця. Посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі за вимагання неправомірної вигоди.
Правоохоронці затримали керівника Національного природного парку "Хотинський" в Чернівецькій області, який вимагав та отримав хабар у підприємця - 65 тисяч доларів. Про це повідомили в ДБР у п'ятницю, повідомляє УНН.
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Як повідомляється, бізнесмен звернувся до посадовця для оформлення довгострокової оренди земельних ділянок на території Нацпарку для облаштування бази відпочинку. За даними ДБР, чиновник заявив йому, що підпише договори оренди за 65 тис. доларів США. Комерсант вирішив не платити данину та звернувся до правоохоронців.
9 жовтня 2024 року правоохоронці затримали директора Нацпарку "на гарячому" під час одержання 65 тис. доларів США після підписання орендних документів.
Посадовцю повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднаного з вимаганням, в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).
Йому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Наразі суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 2 млн гривень.
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