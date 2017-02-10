Движение грузовых авто ограничили на Прикарпатье

Так, движение тяжеловесных транспортных средств будет ограничено на автодорогах государственного значения Н-09 "Мукачево-Львов" и Н-10 "Стрый-Черновцы-Мамалыга".

Водителей попросили с пониманием отнестись к ситуации, внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины, быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами.

Напомним, на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

Как сообщал УНН, ограничения для движения транспорта действуют в Закарпатской и Киевской областях.