Движение грузовых авто ограничили на Прикарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В связи со сложными погодными условиями с 12:00 до 16:00 10 февраля будет ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на некоторых дорогах Прикарпатья. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения Нацполиции.
Так, движение тяжеловесных транспортных средств будет ограничено на автодорогах государственного значения Н-09 "Мукачево-Львов" и Н-10 "Стрый-Черновцы-Мамалыга".
Водителей попросили с пониманием отнестись к ситуации, внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины, быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами.
Напомним, на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.
Как сообщал УНН, ограничения для движения транспорта действуют в Закарпатской и Киевской областях.