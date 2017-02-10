Рух вантажних авто обмежили на Прикарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У зв’язку з складними погодними умовами з 12:00 до 16:00 10 лютого буде обмежено рух великовагових транспортних засобів на деяких дорогах Прикарпаття. Про це УНН повідомили в прес-службі Управління безпеки дорожнього руху Нацполіції.
Так, рух великовагових транспортних засобів буде обмежено на автодорогах державного значення Н-09 “Мукачево-Львів” та Н-10 “Стрий-Чернівці-Мамалига”.
Водіїв попросили із розумінням поставитися до ситуації, уважно слідкувати за повідомленнями щодо стану проїзду дорогами України, бути готовими до очікування ліквідації наслідків негоди дорожніми службами.
Нагадаємо, на автодорогах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту.
Як повідомляв УНН, обмеження для руху транспорту наразі діють в Закарпатській і Київській областях.