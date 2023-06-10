Движение грузовиков после протеста польских фермеров на границе с Польшей возобновили
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Движение грузовиков после протеста польских фермеров через пункт пропуска «Ягодин-Дорогуск» на границе с Польшей возобновили, сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.
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"Движение грузовиков через пункт пропуска «Ягодин-Дорогуск» восстановлено", - говорится в сообщении.
Напомним
Польские фермеры блокировали движение грузовиков на границе с Украиной на двух пунктах пропуска.
Согласно заявлению, опубликованному организацией Podkarpacka Fraudulent Wieś, в "Шегинях" "причиной протеста является возобновление либерализации торговли с Украиной".