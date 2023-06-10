Рух вантажівок після протесту польських фермерів на кордоні з Польщею відновили
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Рух вантажівок після протесту польських фермерів через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Польщею відновили, повідомляє Держприкордонслужба, пише УНН.
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"Рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» відновлено", - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Польські фермери блокували рух вантажівок на кордоні з Україною на двох пунктах пропуску.
Згідно із заявою, опублікованою організацією Podkarpacka Fraudulent Wieś, у "Шегинях" "причиною протесту є поновлення лібералізації торгівлі з Україною".