Движение в направлении Житомира затруднено из-за ДТП с фурой

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. На трассе "Киев - Чоп" сегодня утром произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей, в результате чего один из них перевернулся и перекрыл собой проезжую часть. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Житомирской области.

"16 ноября, около 6:30 утра на 75 километре автодороги "Киев – Чоп" случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей, а именно DAF и "ЗИЛ", – отметили в патрульной полиции.

Предварительно, водитель транспортного средства не придерживался дистанции и столкнулся с "ЗИЛ". В результате пострадавших нет.

"В дальнейшем грузовой автомобиль DAF выехал на полосу встречного движения и перевернулся. Движение в направлении Житомира затруднено. На месте происшествия работают экипажи патрульной полиции", – говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре маршрутка врезалась в грузовик, припаркованный на обочине. В результате пострадали трое пассажиров микроавтобуса.

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