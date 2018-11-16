Движение в направлении Житомира затруднено из-за ДТП с фурой
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. На трассе "Киев - Чоп" сегодня утром произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей, в результате чего один из них перевернулся и перекрыл собой проезжую часть. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Житомирской области.
"16 ноября, около 6:30 утра на 75 километре автодороги "Киев – Чоп" случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей, а именно DAF и "ЗИЛ", – отметили в патрульной полиции.
Предварительно, водитель транспортного средства не придерживался дистанции и столкнулся с "ЗИЛ". В результате пострадавших нет.
"В дальнейшем грузовой автомобиль DAF выехал на полосу встречного движения и перевернулся. Движение в направлении Житомира затруднено. На месте происшествия работают экипажи патрульной полиции", – говорится в сообщении.
Напомним, в Днепре маршрутка врезалась в грузовик, припаркованный на обочине. В результате пострадали трое пассажиров микроавтобуса.