Рух у напрямку Житомира ускладнено через ДТП із фурою
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. На трасі "Київ – Чоп" сьогодні вранці сталася ДТП за участі двох вантажних автомобілів, внаслідок чого один з них перекинулася і перекрила собою проїжджу частину. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції Житомирської області.
"16 листопада, близько 6:30 ранку, на 75 кілометрі автодороги "Київ – Чоп" відбулась дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажних автомобілів, а саме DAF та "ЗіЛ", – зазначили у патрульній поліції.
Попередньо, водій транспортного засобу не дотримався дистанції та зіткнувся із "ЗіЛ". Внаслідок цього потерпілих немає.
"Надалі вантажний автомобіль DAF виїхав на смугу зустрічного руху та перекинувся. Рух в напрямку Житомира ускладнено. На місці події працюють екіпажі патрульної поліції", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Дніпрі маршрутка врізалася у вантажівку, припарковану на узбіччі. Внаслідок цього постраждали троє пасажирів мікроавтобуса.