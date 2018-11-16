Рух у напрямку Житомира ускладнено через ДТП із фурою

КИЇВ. 16 листопада. УНН. На трасі "Київ – Чоп" сьогодні вранці сталася ДТП за участі двох вантажних автомобілів, внаслідок чого один з них перекинулася і перекрила собою проїжджу частину. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції Житомирської області.