Рух у напрямку Житомира ускладнено через ДТП із фурою

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. На трасі "Київ – Чоп" сьогодні вранці сталася ДТП за участі двох вантажних автомобілів, внаслідок чого один з них перекинулася і перекрила собою проїжджу частину. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції Житомирської області.

"16 листопада, близько 6:30 ранку, на 75 кілометрі автодороги "Київ – Чоп" відбулась дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажних автомобілів, а саме DAF та "ЗіЛ", – зазначили у патрульній поліції.

Попередньо, водій транспортного засобу не дотримався дистанції та зіткнувся із "ЗіЛ". Внаслідок цього потерпілих немає.

"Надалі вантажний автомобіль DAF виїхав на смугу зустрічного руху та перекинувся. Рух в напрямку Житомира ускладнено. На місці події працюють екіпажі патрульної поліції", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі маршрутка врізалася у вантажівку, припарковану на узбіччі. Внаслідок цього постраждали троє пасажирів мікроавтобуса.

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