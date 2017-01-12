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Движение транспорта ограничили на Прикарпатье из-за непогоды

Движение транспорта ограничили на Прикарпатье из-за непогоды

Киев • УНН

 • 8162 просмотра

ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 12 января. УНН. Из-за непогоды в Ивано-Франковской области введено ограничение движения тяжеловесных транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу отдела управления превентивной деятельности ГУНП в Ивано-Франковской области.

Так, ограничения ввели на дорогах государственного значения при въезде в Закарпатскую область из стороны Яблуницкого перевала на автодороге Н-09 Мукачево-Львов.

Напомним, как сообщал УНН, в связи со сложными погодными условиями, снегопадами и метелями в Одесской, Херсонской и Закарпатской областях введены ограничения для движения транспорта.

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