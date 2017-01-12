Рух транспорту обмежили на Прикарпатті через негоду

Так, обмеження ввели на дорогах державного значення при в’їзді в Закарпатську область зі сторони Яблуницького перевалу на автодорозі Н-09 Мукачево-Львів.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у зв’язку з складними погодними умовами, снігопадами та хуртовинами в Одеській, Херсонській та Закарпатській областях введені обмеження для руху транспорту.