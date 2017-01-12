Рух транспорту обмежили на Прикарпатті через негоду
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 12 січня. УНН. Через негоду в Івано-Франківській області введено обмеження руху великовагових транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу відділу управління превентивної діяльності ГУНП в Івано-Франківській області.
Так, обмеження ввели на дорогах державного значення при в’їзді в Закарпатську область зі сторони Яблуницького перевалу на автодорозі Н-09 Мукачево-Львів.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у зв’язку з складними погодними умовами, снігопадами та хуртовинами в Одеській, Херсонській та Закарпатській областях введені обмеження для руху транспорту.