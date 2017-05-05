Движение транспорта на ул. Механизаторов в Киеве перекроют 6 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Из-за устройства верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на ул. Механизаторов, 6 мая с 07:00 до 20:00, на участке от ул. Кавказской до ул. Кудряшова будет полностью ограничено движение автотранспорта. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"Завтра, 6 мая, с 07:00 до 20:00 в связи с обустройством верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на ул. Механизаторов, на участке от ул. Кавказской до ул. Кудряшова, будет полностью ограничено движение автотранспорта", - говорится в сообщении.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей не оставлять свои авто на проезжей части данного участка ул. Механизаторов, чтобы не мешать проведению ремонтных работ.
Как сообщал УНН 5 мая, с 10 мая по 31 июля на Южном мостовом переходе в Киеве ограничат движение транспорта.
Также 5 и 6 мая ограничат движение транспорта на Одесской площади в Киеве.
Ранее сообщалось, что в Киеве на мосту Метро в ночь с 5-го на 6-е мая ограничат движение транспорта.