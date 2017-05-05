Рух транспорту на вул. Механізаторів у Києві перекриють 6 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Через облаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття на вул. Механізаторів, 6 травня з 07:00 до 20:00, на ділянці від вул. Кавказької до вул. Кудряшова буде повністю обмежено рух автотранспорту. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"Завтра, 6 травня, з 07:00 до 20:00 у зв’язку з облаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття на вул. Механізаторів, на ділянці від вул. Кавказької до вул. Кудряшова, буде повністю обмежено рух автотранспорту", - йдеться у повідомленні.
Комунальна корпорація “Київавтодор” закликає водіїв не залишати свої авто на проїжджій частині даної ділянки вул. Механізаторів, щоб не заважати проведенню ремонтних робіт.
Як повідомляв УНН 5 травня, з 10 травня до 31 липня на Південному мостовому переході у Києві обмежать рух транспорту.
Також 5 та 6 травня обмежать рух транспорту на Одеській площі в Києві.
Раніше повідомлялося, що у Києві на мосту Метро вночі з 5-го на 6-те травня обмежать рух транспорту.