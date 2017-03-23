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Движение транспорта на мосту Метро в Киеве частично ограничат

Движение транспорта на мосту Метро в Киеве частично ограничат

Киев • УНН

 • 10306 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Из-за ремонтных работ движение транспорта на мосту Метро через Русановский пролив в столице частично ограничат. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

В связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на мосту Метро через Русановский пролив будет ограничено движение транспорта в месте выполнения работ по направлению движения с Надднепрянского шоссе на Броварской проспект. А именно:

с 21:00 24 марта до 18:00 25 марта в первой полосе движения;
с 21:00 26 марта по 16:00 27 марта во второй полосе движения.

Как сообщал УНН, сегодня в столице ожидается небольшой дождь.

Кроме того, сегодня в столице произошла стрельба, погиб экс-депутат Госдумы РФ.

Украинские Национальные Новости

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