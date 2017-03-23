Рух транспорту на мосту Метро в Києві частково обмежать
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Через ремонтні роботи рух транспорту на мосту Метро через Русанівську протоку в столиці частково обмежать. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
У зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на мосту Метро через Русанівську протоку буде обмежено рух транспорту в місці виконання робіт у напрямку руху з Наддніпрянського шосе на Броварський проспект. А саме:
з 21:00 24 березня до 18:00 25 березня в першій смузі руху;
з 21:00 26 березня до 16:00 27 березня в другій смузі руху.
Як повідомляв УНН, сьогодні на жителів столиці чекає невеликий дощ.
Крім того, сьогодні в столиці сталась стрілянина, загинув екс-депутат Держдуми РФ.