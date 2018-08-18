Движение транспорта на Крещатике восстановили

Напомним, согласно сообщению министра обороны Степана Полторак в параде по случаю 27-й годовщины Независимости Украины примут участие 4,5 тысячи военнослужащих. Планируется демонстрация 250 единиц военной техники. Участие в военном параде ко Дню Независимости примут 18 подразделений из других стран.

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24 августа военнослужащие парадных расчетов использовать воинское приветствие “Слава Украине!” и “Героям слава!” Вместо поздравлений советского образца.