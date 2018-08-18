Рух транспорту на Хрещатику відновили
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. На Хрещатику завершилася репетиція військового параду до Дня Незалежності України, у зв’язку з чим було відновлено рух транспорту в центрі Києва, передає кореспондент УНН.
Нагадаємо, згідно з повідомленням міністра оборони Степана Полторака у параді з нагоди 27-ї річниці Незалежності України візьмуть участь 4,5 тисячі військовослужбовців. Планується демонстрація 250 одиниць військової техніки. Участь у військовому параді до Дня Незалежності братимуть 18 підрозділів з інших країн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Подолі зенітна установка “Бук” врізалась у новий бізнес-центр
24 серпня військовослужбовці парадних розрахунків використовуватимуть військове вітання “Слава Україні!” та “Героям слава!” замість привітань радянського зразка.