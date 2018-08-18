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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 12720 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Рух транспорту на Хрещатику відновили

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. На Хрещатику завершилася репетиція військового параду до Дня Незалежності України, у зв’язку з чим було відновлено рух транспорту в центрі Києва, передає кореспондент УНН.

Рух транспорту на Хрещатику відновили

Нагадаємо, згідно з повідомленням міністра оборони Степана Полторака у параді з нагоди 27-ї річниці Незалежності України візьмуть участь 4,5 тисячі військовослужбовців. Планується демонстрація 250 одиниць військової техніки. Участь у військовому параді до Дня Незалежності братимуть 18 підрозділів з інших країн.

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24 серпня військовослужбовці парадних розрахунків використовуватимуть військове вітання “Слава Україні!” та “Героям слава!” замість привітань радянського зразка.

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