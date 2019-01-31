Движение по Керченскому мосту под угрозой

"Сегодня в распоряжении международного волонтерского сообщества InformNapalm оказались закрытые документы и фото, которые сегодня пересылались руководителю Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ из министерства транспорта оккупационных властей Крыма. Из документа и фотоотчета, приложенного к нему, следует, что из-за ошибочных действий подрядной организации ООО "Стройгазмонтаж" началось сползание грунта на участке единственной автодороги, ведущей к Крымскому мосту", - идется в сообщении.

Как сообщал УНН, появились новые фото Керченского моста.

Напомним, космическая съемка зафиксировала смещение арок Керченского моста.