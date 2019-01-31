Рух по Керченському мосту під загрозою

"Сьогодні в розпорядженні міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm виявилися закриті документи і фото, які сьогодні пересилалися керівнику Федерального агентства залізничного транспорту РФ з міністерства транспорту окупаційних властей Криму. З документа і фотозвіту, прикладеного до нього, слідує, що з-за помилкових дій підрядної організації ТОВ "Стройгазмонтаж" почалося сповзання грунту на ділянці єдиної автодороги, яка веде до Кримського мосту", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, з'явилися нові фото Керченського моста.

Нагадаємо, космічна зйомка зафіксувала зміщення арок Керченського моста.