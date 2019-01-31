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Рух по Керченському мосту під загрозою

Рух по Керченському мосту під загрозою

Київ • УНН

 • 8815 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Через помилкові дії підрядної організації почалося сповзання грунту на ділянці єдиної автодороги, яка веде до Керченського мосту. Про це повідомляє міжнародне волонтерське співтовариство InformNapalm, передає УНН.

"Сьогодні в розпорядженні міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm виявилися закриті документи і фото, які сьогодні пересилалися керівнику Федерального агентства залізничного транспорту РФ з міністерства транспорту окупаційних властей Криму. З документа і фотозвіту, прикладеного до нього, слідує, що з-за помилкових дій підрядної організації ТОВ "Стройгазмонтаж" почалося сповзання грунту на ділянці єдиної автодороги, яка веде до Кримського мосту", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, з'явилися нові фото Керченського моста.

Нагадаємо, космічна зйомка зафіксувала зміщення арок Керченського моста.

Українські Національні Новини

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