Движение по дорогам Закарпатской области возобновлено — ОГА

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Киев  •  УНН

 • 15916 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Вследствие непогоды на Закарпатье до сих пор остаются подтопленными отдельные дороги в Виноградовском районе, впрочем движение транспорта по ним восстановлено. Об этом сообщил и.о. председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас в комментарии корреспонденту УНН.

"Были перекрыты несколько улиц, но по ним уже свободный проезд, в Заречье-Виноградове вода до сих пор держится небольшая, но машины едут, просто медленно, вода еще не совсем сошла, впрочем уже нет необходимости блокировать и организовывать объезд", - отметил Галас.

По его словам, в результате непогоды в области поврежден 21 мостовой переход и 1 мост разрушен - в селе Котельница, в результате чего около 250 местных жителей оказались отрезанными от автомобильного сообщения и могут передвигаться только по пешеходному подвесному мосту.

При этом, он добавил, что также в результате непогоды были повреждены отдельные дороги в Тячевском районе. Всего же под удар стихии попали 8 районов области и около 50 населенных пунктов.

Напомним, по данным ГСЧС, по состоянию на 7 ч. 24 мая остаются подтопленными 23 жилых дома, 241 домохозяйств, 1 тыс. 835 га сельхозугодий, 170 га пастбищ, повреждены 15 мостовых переходов и разрушен один мост.

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