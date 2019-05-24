Рух дорогами Закарпатської області відновлено – ОДА

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Внаслідок негоди на Закарпатті ще досі залишаються підтопленими окремі дороги у Виноградівському районі, втім рух транспорту по них відновлений. Про це повідомив в.о. голови Закарпатської ОДА Ярослав Галас у коментарі кореспонденту УНН.

"Були перекриті кілька вулиць, але по них вже вільний проїзд, у Заріччі-Виноградові вода досі тримається невеличка, але машини їдуть, просто повільно, вода ще не зовсім зійшла, втім уже немає необхідності блокувати і організовувати об'їзд", - зазначив Галас.

За його словами, внаслідок негоди в області пошкоджений 21 мостовий перехід і 1 міст зруйнований – у селі Котельниця, внаслідок чого близько 250 місцевих жителів опинились відрізаними від автомобільного сполучення і мають змогу пересуватися лише пішохідним підвісним мостом.

При цьому, він додав, що також внаслідок негоди були пошкоджені окремі дороги на Тячівщині. Усього ж під удар стихії потрапили 8 районів області і близько 50 населених пунктів.

Нагадаємо, за даними ДСНС, станом на 7 год. 24 травня залишаються підтопленими 23 житлові будинки, 241 дворогосподарство, 1 тис. 835 га сільгоспугідь, 170 га пасовищ, пошкоджено 15 мостових переходів та зруйновано один міст.

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