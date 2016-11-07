Движение некоторых троллейбусов в Киеве временно закроют

Так, в ночь с 7 на 8 ноября, с 00:00 до 5:00, в связи с ремонтом контактной сети на Московском мосту будет закрыто движение троллейбусных маршрутов №№ 30, 31, 37, 47, 50. Заезд первых и последних троллейбусов скорректирован.