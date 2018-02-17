Движение авто по Крещатику запретили на пять дней
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Движение по улице Крещатик в Киеве запретили на пять дней - с вечера 16-го до 22 февраля, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.
"С 22:00 16 февраля до 6:00 22 февраля движение транспорта по улице Крещатик, от ул. Прорезной до Аллеи Героев Небесной Сотни, в обоих направлениях будет запрещено", - говорится в сообщении.
Также, по информации пресс-службы, с 20:00 17 февраля до 24:00 18 февраля будут запрещено движение всех видов транспортных средств по улице Крещатик - от ул. Б. Хмельницкого до Европейской площади.
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В связи с этим, уточнили в КГГА, временно изменят движение маршруты наземного пассажирского транспорта общего пользования в местах запрета движения транспортных средств, о чем сообщат дополнительно.
Кроме того, столичные власти также подчеркнули, что с 18 до 20 февраля будет запрещено парковать автомобили на Аллее Героев Небесной Сотни и прилегающих территориях.
В КГГА добавили, что перекрытие будет действовать в рамках чествования памяти Героев Небесной Сотни, что происходит в столице ежегодно 20 февраля.