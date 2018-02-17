Движение авто по Крещатику запретили на пять дней

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 68174 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 83948 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 86642 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108934 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100870 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104770 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111728 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117111 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122875 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134395 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Движение авто по Крещатику запретили на пять дней

Движение авто по Крещатику запретили на пять дней

Киев  •  УНН

 • 10212 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Движение по улице Крещатик в Киеве запретили на пять дней - с вечера 16-го до 22 февраля, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"С 22:00 16 февраля до 6:00 22 февраля движение транспорта по улице Крещатик, от ул. Прорезной до Аллеи Героев Небесной Сотни, в обоих направлениях будет запрещено", - говорится в сообщении.

Также, по информации пресс-службы, с 20:00 17 февраля до 24:00 18 февраля будут запрещено движение всех видов транспортных средств по улице Крещатик - от ул. Б. Хмельницкого до Европейской площади.

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В связи с этим, уточнили в КГГА, временно изменят движение маршруты наземного пассажирского транспорта общего пользования в местах запрета движения транспортных средств, о чем сообщат дополнительно.

Кроме того, столичные власти также подчеркнули, что с 18 до 20 февраля будет запрещено парковать автомобили на Аллее Героев Небесной Сотни и прилегающих территориях.

В КГГА добавили, что перекрытие будет действовать в рамках чествования памяти Героев Небесной Сотни, что происходит в столице ежегодно 20 февраля.

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