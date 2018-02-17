Рух авто Хрещатиком заборонили на п’ять днів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Рух вулицею Хрещатик у Києві заборонили на п’ять днів – з вечора 16-го до 22 лютого, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.
“Із 22:00 16 лютого до 6:00 22 лютого рух транспорту вулицею Хрещатик, від вул. Прорізної до Алеї Героїв Небесної Сотні, в обох напрямках буде заборонено”, — йдеться у повідомленні.
Також, за інформацією прес-служби, з 20:00 17 лютого до 24:00 18 лютого буде заборонено рух усіх видів транспортних засобів вулицею Хрещатик — від вул. Б. Хмельницького до Європейської площі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві частково обмежать рух Південним мостом
У зв’язку з цим, уточнили у КМДА, тимчасово змінять рух маршрути наземного пасажирського транспорту загального користування у місцях заборони руху транспортних засобів, про що повідомимо додатково.
Крім того, у столична влада також наголосила, що з 18 до 20 лютого буде заборонено паркувати автомобілі на Алеї Героїв Небесної Сотні та прилеглих територіях.
У КМДА додали, що перекриття діятиме в рамках вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, що відбувається в столиці щорічно 20 лютого.