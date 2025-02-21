Рубио: Встреча Трампа с путиным возможна только в случае достижения прогресса по завершению войны

Госсекретарь США Рубио отметил, что возможная встреча Трампа и путина состоится только в случае достижения прогресса по завершению войны. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По словам Госсекретаря США Марко Рубио, в рамках международной дипломатии вопрос возможности встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом террористической страны остается открытым, и его реализация в значительной степени зависит от прогресса в мирном урегулировании войны в Украине.

... во многом будет зависеть от того, сможем ли мы достичь какого-либо прогресса в прекращении войны в Украине - отметил Госсекретарь США.

Рубио подчеркнул, что детали этой встречи будут определяться в зависимости от того, насколько серьезно агрессор настроен на мир, и готова ли рф пойти на уступки для завершения войны.

В то же время, хотя Трамп выразил надежду на встречу с путиным до конца месяца, Рубио не смог назвать точную дату таких переговоров.

Я не знаю, когда это будет - сказал Рубио.

Не менее важным аспектом является то, что администрация США продолжает консультироваться с другими международными партнерами, в частности с Украиной и европейскими союзниками, чтобы не оставить их за пределами будущих переговоров. Рубио также акцентировал внимание на том, что Трамп хочет понять, действительно ли рф настроена прекратить войну, и какие условия она готова выдвинуть для мирных переговоров.

Хорошо, серьезно ли вы настроены на прекращение войны? И если да, то каковы ваши требования? Отличаются ли ваши публичные и частные требования - заявил Рубио.

В частности, заявления Трампа о прекращении войны и потенциальных мирных переговорах вызвали беспокойство в Украине, где опасаются, что в будущем процессе могут быть потеряны важные интересы. Однако, как отметил Рубио, США активно привлекают к консультациям всех участников международного сообщества, ведь мирное урегулирование в Украине имеет глобальные последствия.

Мы заботимся об (Украине), потому что это имеет последствия для наших союзников и, в конце концов, для мира - добавил Госсекретарь США.

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