Рубіо: Зустріч Трампа з путіним можлива лише у випадку досягнення прогресу щодо завершенні війни

Держсекретар США Рубіо зауважив, що можлива зустріч Трампа та путіна відбудеться лише у випадку досягнення прогресу щодо завершенні війни. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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За Держсекретарем США Марко Рубіо, у рамках міжнародної дипломатії питання можливості зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та президентом терористичної країни залишається відкритим, і його реалізація значною мірою залежить від прогресу в мирному врегулюванні війни в Україні.

... багато в чому залежатиме від того, чи зможемо ми досягти будь-якого прогресу в припиненні війни в Україні - зазначив Держсекретар США.

Рубіо підкреслив, що деталі цієї зустрічі будуть визначатися залежно від того, наскільки серйозно агресор налаштований на мир, і чи готова рф піти на поступки для завершення війни.

Водночас, хоча Трамп висловив сподівання на зустріч з путіним до кінця місяця, Рубіо не зміг назвати точну дату таких переговорів.

Я не знаю, коли це буде - сказав Рубіо.

Не менш важливим аспектом є те, що адміністрація США продовжує консультуватися з іншими міжнародними партнерами, зокрема з Україною та європейськими союзниками, щоб не залишити їх поза межами майбутніх переговорів. Рубіо також акцентував увагу на тому, що Трамп хоче зрозуміти, чи справді рф налаштована припинити війну, і які умови вона готова висунути для мирних переговорів.

Добре, чи серйозно ви налаштовані на припинення війни? І якщо так, то які ваші вимоги? Чи відрізняються ваші публічні та приватні вимоги - заявив Рубіо.

Зокрема, заяви Трампа про припинення війни і потенційні мирні переговори викликали занепокоєння в Україні, де побоюються, що в майбутньому процесі можуть бути втрачені важливі інтереси. Проте, як наголосив Рубіо, США активно залучають до консультацій усіх учасників міжнародної спільноти, адже мирне врегулювання в Україні має глобальні наслідки.

Ми дбаємо про (Україну), тому що це має наслідки для наших союзників і, зрештою, для світу - додав Держсекретар США.

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