Рубану продлили арест до 24 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, подозреваемому в подготовке терактов в Украине, до 24 декабря 2018 года. Об этом сообщил УНН его адвокат Валентин Рыбин.
"К 24 декабря 2018 года (продолжили меру пресечения Рубану - ред.)", - сказал адвокат.
Как сообщал УНН, прокуратура подала в Шевченковский районный суд Киева ходатайство об установлении защиты Надежды Савченко и Владимира Рубана срока ознакомления с материалами досудебного расследования.
Напомним, 2 августа 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко объявил о завершении следствия по делу Савченко-Рубана. Он отметил, что следствие собрало достаточно доказательств подготовки подозреваемыми теракта.