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Рубану продовжили арешт до 24 грудня

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід керівнику Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимиру Рубану, підозрюваному у підготовці терактів в Україні, до 24 грудня 2018 року. Про це повідомив УНН його адвокат Валентин Рибін.

“До 24 грудня 2018 року (продовжили запобіжний захід Рубану — ред.)”, — сказав адвокат.

Як повідомляв УНН, прокуратура подала до Шевченківського районного суду Києва клопотання про встановлення захисту Надії Савченко та Володимира Рубана строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Нагадаємо, 2 серпня 2018 року Генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив про завершення слідства у справі Савченко-Рубана. Він наголосив, що слідство зібрало достатньо доказів щодо підготовки підозрюваними теракту

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