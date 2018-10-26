Рубану продовжили арешт до 24 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід керівнику Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимиру Рубану, підозрюваному у підготовці терактів в Україні, до 24 грудня 2018 року. Про це повідомив УНН його адвокат Валентин Рибін.
“До 24 грудня 2018 року (продовжили запобіжний захід Рубану — ред.)”, — сказав адвокат.
Як повідомляв УНН, прокуратура подала до Шевченківського районного суду Києва клопотання про встановлення захисту Надії Савченко та Володимира Рубана строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
Нагадаємо, 2 серпня 2018 року Генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив про завершення слідства у справі Савченко-Рубана. Він наголосив, що слідство зібрало достатньо доказів щодо підготовки підозрюваними теракту.