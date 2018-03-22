Рубан планировал обстрелять кортеж Президента с крупнокалиберной винтовки - Генпрокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Народный депутат Надежда Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан хотели обстрелять кортеж Президента Украины с применением крупнокалиберной винтовки, производится на территории оккупированного Донбасса. Об этом во время заседания регламентного комитета заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Оружие (из ОРДЛО - ред.) было перевезено офицерами ВСУ, предоставлена экспертам СБУ, а позже доставлена в город Хмельницкий, где хранилась определенное время на складах воинской части, которую заговорщики считали своими союзниками. 2 декабря 2017 года Савченко и Рубан испытали полученное оружие на полигоне, где Рубан озвучил план нападения на кортеж Президента, с использованием крупнокалиберной винтовки "Топаз" которая легко пробивает броню любого автомобиля и которая производится исключительно в так называемом "ДНР", - резюмировал Ю.Луценко.
Как сообщал УНН, Генпрокурор заявил, что в течение лета-осени 2017 года Рубан и Савченко подыскивали соучастников и исполнителей террористического акта, в том числе среди офицеров ВСУ.
Ранее Генпрокурор Ю.Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Н.Савченко.
Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Н.Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.