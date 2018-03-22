Рубан планировал обстрелять кортеж Президента с крупнокалиберной винтовки - Генпрокурор

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 12911 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 17707 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 63732 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 74253 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101896 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109125 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116520 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121865 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132978 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146779 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Рубан планировал обстрелять кортеж Президента с крупнокалиберной винтовки - Генпрокурор

Рубан планировал обстрелять кортеж Президента с крупнокалиберной винтовки - Генпрокурор

Киев  •  УНН

 • 11862 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Народный депутат Надежда Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан хотели обстрелять кортеж Президента Украины с применением крупнокалиберной винтовки, производится на территории оккупированного Донбасса. Об этом во время заседания регламентного комитета заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

"Оружие (из ОРДЛО - ред.) было перевезено офицерами ВСУ, предоставлена экспертам СБУ, а позже доставлена ​​в город Хмельницкий, где хранилась определенное время на складах воинской части, которую заговорщики считали своими союзниками. 2 декабря 2017 года Савченко и Рубан испытали полученное оружие на полигоне, где Рубан озвучил план нападения на кортеж Президента, с использованием крупнокалиберной винтовки "Топаз" которая легко пробивает броню любого автомобиля и которая производится исключительно в так называемом "ДНР", - резюмировал Ю.Луценко.

Как сообщал УНН, Генпрокурор заявил, что в течение лета-осени 2017 года Рубан и Савченко подыскивали соучастников и исполнителей террористического акта, в том числе среди офицеров ВСУ.

Ранее Генпрокурор Ю.Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Н.Савченко.

Генпрокурор Ю.Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Н.Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

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