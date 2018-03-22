Рубан планував обстріляти кортеж Президента з великокаліберної гвинтівки – Генпрокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко і керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан хотіли обстріляти кортеж Президента України із застосуванням великокаліберної гвинтівки, що виробляється на території окупованого Донбасу. Про це під час засідання регламентного комітету заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
“Зброя (з ОРДЛО — ред.) була перевезена офіцерами ЗСУ, надана експертам СБУ, а пізніше доставлена в місто Хмельницький, де зберігалась певний час на складах військової частини, яку змовники вважали своїми союзниками. 2 грудня 2017 року Савченко та Рубан випробували отриману зброю на полігоні, де Рубан озвучив план нападу на кортеж Президента, з використанням великокаліберної гвинтівки “Топаз” яка легко пробиває броню будь-якого автомобіля і яка виробляється виключно в так званому “ДНР”, — резюмував Ю.Луценко.
Як повідомляв УНН, Генпрокурор заявив, що протягом літа-осені 2017 року Рубан та Савченко підшуковували співучасників та виконавців терористичного акту, зокрема серед офіцерів ЗСУ.
Раніше Генпрокурор Ю.Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Н.Савченко.
Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що Н.Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.