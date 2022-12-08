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Будут развивать двустороннее сотрудничество: МИД Украины и Словакии подписали Меморандум

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Сегодня Украина и Словакия подписали Меморандум о сотрудничестве между Министерствами иностранных дел, определяющий дальнейшее взаимодействие стран на международном уровне. Об этом на совместном брифинге с министром иностранных дел Словакии Растиславом Качерой сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Цитата

«Сегодня мы подписали Меморандум о сотрудничестве между Министерствами иностранных дел Украины и Словакии. Он определяет дальнейшие цели двустороннего сотрудничества, уточняет формы нашего взаимодействия на международной арене», – сообщил Кулеба.

Он также поблагодарил Словакию за оказание военной помощи, в частности за недавнее решение о передаче 30 машин пехоты БМП-1, а также за помощь в преодолении энергетического кризиса в виде около 300 электрогенераторов. Кроме того, Словакия уже предоставила Украине около 2000 тонн гуманитарной помощи на сумму около 4 млн евро, а также убежище для около 100 тысяч украинцев.

Также Словакия выразила готовность взять шефство над восстановлением одного из населённых пунктов Киевской области.

Напомним

В МИД Украины посоветовали Венгрии начать с призыва к россии прекратить войну.

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