Можна почати із заклику до рф: у МЗС відповіли Угорщині на заяву про бажання рухатися до миру
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У МЗС України порадили Угорщині почати із заклику до росії припинити війну. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, коментуючи заяву державного секретар МЗС Угорщини про бажання рухатися до миру, пише УНН.
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«Якщо в Угорщині так хочуть рухатися до миру, то можна почати із заклику до росії припинити війну. Судячи із такої кількості зустрічей з російськими представниками, нагода для такого кроку мала б вже знайтися», - написав Ніколенко у Facebook.
Контекст
Державний секретар з питань двостороннього співробітництва МЗС Угорщини Тамаш Менцер заявив, що його країна не буде проводити військових навчань для українських бійців, оскільки хоче "рухатися до миру, а не війни".