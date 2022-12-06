Можна почати із заклику до рф: у МЗС відповіли Угорщині на заяву про бажання рухатися до миру

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«Якщо в Угорщині так хочуть рухатися до миру, то можна почати із заклику до росії припинити війну. Судячи із такої кількості зустрічей з російськими представниками, нагода для такого кроку мала б вже знайтися», - написав Ніколенко у Facebook.

Контекст

Державний секретар з питань двостороннього співробітництва МЗС Угорщини Тамаш Менцер заявив, що його країна не буде проводити військових навчань для українських бійців, оскільки хоче "рухатися до миру, а не війни".