Можно начать с призыва к рф: в МИД ответили Венгрии на заявление о желании двигаться к миру

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«Если в Венгрии так хотят двигаться к миру, то можно начать с призыва к россии прекратить войну. Судя по такому количеству встреч с российскими представителями, возможность для такого шага должна была уже найтись», - написал Николенко в Facebook.

Контекст

Государственный секретарь по двустороннему сотрудничеству МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что его страна не будет проводить военных учений для украинских бойцов, поскольку хочет "двигаться к миру, а не войне".