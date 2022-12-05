"Ми хочемо рухатися до миру": в Угорщині заявили, що не будуть тренувати українських військових

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"У деяких європейських країнах проходять навчання українських військових. В Угорщині не будуть. Ми кажемо цьому ні. Ми хочемо рухатися до миру, а не війни", - написав Менцер.

У коментарях під дописом він також заявив: "Ми говоримо мовою миру, ми хочемо припинення вогню!"

Додамо

Країни-члени Європейського Союзу оголосили про запуск тренувальної місії з військової допомоги українській армії (EUMAM), яка триватиме два роки.

Місія розміщуватиметься у Польщі й передбачає тренування приблизно 15 тисяч військових Збройних сил України. Очікується, що витрати на місію складуть близько 106,7 мільйонів євро.

Нагадаємо

Міністр оборони України Олексій Рєзніков поінформував, що українські військовослужбовці проходитимуть навчання у Хорватії.