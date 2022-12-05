"Мы хотим двигаться к миру": в Венгрии заявили, что не будут тренировать украинских военных

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"В некоторых европейских странах проходят учения украинских военных. В Венгрии не будут. Мы говорим этому нет. Мы хотим двигаться к миру, а не войне", - написал Менцер.

В комментариях под сообщением он также заявил: "Мы говорим на языке мира, мы хотим прекращения огня!"

Добавим

Страны-члены Европейского Союза объявили о запуске тренировочной миссии по военной помощи украинской армии (EUMAM), которая продлится два года.

Миссия будет размещаться в Польше и предусматривает тренировку примерно 15 тысяч военных Вооруженных сил Украины. Ожидается, что расходы на миссию составят около 106,7 миллионов евро.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников проинформировал, что украинские военнослужащие будут проходить обучение в Хорватии.