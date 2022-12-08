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Розвиватимуть двостороннє співробітництво: МЗС України та Словаччини підписали Меморандум

Розвиватимуть двостороннє співробітництво: МЗС України та Словаччини підписали Меморандум

Київ • УНН

 • 702851 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Сьогодні Україна та Словаччина підписали Меморандум про співпрацю між Міністерствами закордонних справ, який визначає подальшу взаємодію країн на міжнародному рівні. Про це на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Словаччини Растіславом Качерою повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Цитата

«Сьогодні ми підписали Меморандум про співпрацю між Міністерствами закордонних справ України і Словаччини. Він визначає подальші цілі двостороннього співробітництва, уточнює форми нашої взаємодії на міжнародній арені», – повідомив Кулеба.

Він також подякував Словаччині за надання військової допомоги, зокрема, за нещодавнє рішення про передачу 30 машин піхоти БМП-1, а також за допомогу у подоланні енергетичної кризи у вигляді близько 300 електрогенераторів. Крім того, Словаччина вже надала Україні близько 2000 тонн гуманітарної допомоги на суму поряд 4 млн євро, а також прихисток для близько 100 тисяч українців.

Також Словаччина висловила готовність взяти шефство над відбудовою одного з населених пунктів Київської області.

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