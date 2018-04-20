Развитие строительства: каждая инвестированная гривна приносит к ВВП почти в семь раз больше

Каждая гривна, вложенная в строительные работы в 2017 году, привносит в общий ВВП страны 6 грн 76 коп.

“По состоянию на 2017 год, коэффициент мультипликации в общенациональном масштабе по экспертной оценке BRDO составляет 6 грн 76 коп., а каждая гривна, вложенная в строительные работы, приводит к росту экономики Украины, именно так работает мультипликационный эффект”, — отметила Шуляк.

Многочисленные международные исследования, опирающиеся на статистические наблюдения и математические модели, свидетельствуют, что именно инвестирование в жилую недвижимость — один из основных факторов роста ВВП.

Инвестирование 80 млрд грн в жилую недвижимость, а именно такой уровень сегодня составляет фундаментальный неудовлетворенный спрос на жилье в Украине, приведет к общему росту экономики как минимум на 540 млрд 800 млн грн.

Напомним, в Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик “ХК “Киевгорстрой” ввел в эксплуатацию в течение 2016-го более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом. По итогам 2017 года компания введет в эксплуатацию более 300 тысяч квадратных метров. Кроме завершения ряда объектов, которые уже возводятся, компания в 2018 году взялась за 7 новых.