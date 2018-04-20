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Розвиток будівництва: кожна інвестована гривня приносить до ВВП майже в сім разів більше

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Кожна інвестована в будівельну галузь гривня приносить в загальний ВВП майже 7 гривень. Таку думку висловила керівник сектора "Будівництво" Офісу ефективного регулювання Олена Шуляк, повідомляє УНН з посиланням на профільний портал "Столична нерухомість".

Розвиток будівництва: кожна інвестована гривня приносить до ВВП майже в сім разів більше

Кожна гривня, вкладена в будівельні роботи в 2017 році, привносить в загальний ВВП країни 6 грн 76 коп.

"Станом на 2017 рік, коефіцієнт мультиплікації в загальнонаціональному масштабі за експертною оцінкою BRDO становить 6 грн 76 коп., а кожна гривня, вкладена в будівельні роботи, призводить до зростання економіки України, саме так працює мультиплікаційний ефект", - зазначила Шуляк.

Численні міжнародні дослідження, які спираються на статистичні спостереження і математичні моделі, свідчать, що саме інвестування в житлову нерухомість - один з основних чинників зростання ВВП.

Інвестування 80 млрд грн в житлову нерухомість, а саме такий рівень сьогодні становить фундаментальний незадоволений попит на житло в Україні, призведе до загального зростання економіки, як мінімум, на 540 млрд 800 млн грн.

Нагадаємо, в Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилася і продовжує розвиватися досить активними темпами.

Наприклад, найбільший столичний забудовник "ХК "Київміськбуд" ввів в експлуатацію протягом 2016-го більше 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ в порівнянні з 2015 роком. За підсумками 2017 року компанія введе в експлуатацію більше 300 тисяч квадратних метрів. Крім завершення низки об'єктів, які вже зводяться, компанія в 2018 році взялася за 7 нових.

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