Разведка США: путин все еще хочет захватить большую часть Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Глава разведки США Эврил Гейнс заявила, что президент рф владимир путин не отказался от намерения захватить большую часть Украины, но российская армия настолько подавлена боями, что сможет достичь лишь небольших достижений в ближайшей перспективе. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Цитата
"Мы считаем, что у него (у путина – Ред.) фактически те же политические цели, что и были раньше, то есть он хочет захватить большую часть Украины", – заявила Гейнс.
Детали
Она также отметила, российские силы настолько истощены в течение более чем четырех месяцев боев, что вряд ли они смогут достичь цели путина в ближайшее время.
По ее словам, американская разведка видит три возможных сценария дальнейшего развития войны в Украине в краткосрочной перспективе. Наиболее вероятным она считает "сценарий погрязшего конфликта", при котором россия достигнет лишь незначительных завоеваний.
Другие сценарии – это масштабный прорыв рф или успешная стабилизация линии фронта украинскими силами с возможными, но незначительными успехами в районе Херсона и других населенных пунктов юга Украины.
"Мы ожидаем, что в течение этого периода они будут больше полагаться на асимметричные инструменты, которые у них есть, такие как кибератаки, попытки контролировать энергетику, даже ядерное оружие, чтобы попытаться управлять и проектировать власть и влиять во всем мире. Между тем российские войска вряд ли смогут провести несколько одновременных операций", – сказала Гейнс.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт рассказал, какой из городов Украины наиболее интересен путину