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Розвідка США: путін все ще хоче захопити більшу частину України

Розвідка США: путін все ще хоче захопити більшу частину України

Київ • УНН

 • 212977 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Очільниця розвідки США Евріл Гейнс заявила, що президент рф володимир путін не відмовився від наміру захопити більшу частину України, але російська армія настільки пригнічена боями, що зможе досягти лише невеликих здобутків у найближчій перспективі. Про це пише Reuters, передає УНН.

Цитата

"Ми вважаємо, що у нього (у путіна - Ред.) фактично ті самі політичні цілі, що і були раніше, тобто він хоче захопити більшу частину України", – заявила Гейнс.

Деталі

Вона також зазначила, російські сили настільки виснажені протягом більш ніж чотирьох місяців боїв, що навряд чи вони зможуть досягти мети путіна найближчим часом.

За її словами, американська розвідка бачить три можливі сценарії подальшого розвитку війни в Україні в короткостроковій перспективі. Найбільш імовірним вона вважає "сценарій загрузлого конфлікту", за якого росія досягне лише незначних завоювань.

Інші сценарії – це масштабний прорив рф або успішна стабілізація лінії фронту українськими силами із можливими, але незначними успіхами в районі Херсона та інших населених пунктів півдня України.

"Ми очікуємо, що протягом цього періоду вони будуть більше покладатися на асиметричні інструменти, які у них є, такі як кібератаки, намагання контролювати енергетику, навіть ядерну зброю, щоб спробувати керувати та проектувати владу та впливати в усьому світі. Тим часом російські війська навряд чи зможуть провести кілька одночасних операцій", - сказала Гейнс.

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