Разведка США продолжит поддержку военной разведки Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Во время встречи главы военной разведки Украины Василия Бурбы с директором Разведывательного управления Министерства обороны США Робертом Эшли США, был достигнут ряд договоренностей о сотрудничестве и помощь американской стороны в повышении возможностей Главного управления разведки Министерства обороны Украины противодействовать вооруженной агрессии РФ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки МОУ.
В ходе встречи начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины обсудил с американскими коллегами неопровержимые доказательства дальнейших намерений РФ дестабилизировать ситуацию в Украине, странах Европы и других регионах мира.
По результатам визита было достигнуто ряд договоренностей о сотрудничестве и помощи американской стороны в повышении возможностей Главного управления разведки Министерства обороны Украины противодействовать вооруженной агрессии РФ.
Напомним, военно-воздушные силы США оказывают украинской стороне разведывательные данные, которые удается собрать в течение полетов над Донбассом стратегического разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk.