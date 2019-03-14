Розвідка США продовжить підтримку воєнної розвідки України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Під час зустрічі глави воєнної розвідки України Василя Бурби з директором Розвідувального управління Міністерства оборони США Робертом Ешлі США, було досягнуто низку домовленостей про співпрацю та допомогу американської сторони у підвищенні спроможностей Головного управління розвідки Міністерства оборони України протидіяти збройній агресії РФ. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки МОУ.
У ході зустрічі начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України обговорив з американськими колегами беззаперечні докази подальших намірів РФ дестабілізувати ситуацію в Україні, країнах Європи та інших регіонах світу.
За результатами візиту було досягнуто низку домовленостей про співпрацю та допомогу американської сторони у підвищенні спроможностей Головного управління розвідки Міністерства оборони України протидіяти збройній агресії РФ.
Нагадаємо, військово-повітряні сили США надають українській стороні розвідувальні дані, які вдається зібрати впродовж польотів над Донбасом стратегічного розвідувального безпілотника RQ-4 Global Hawk.