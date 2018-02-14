Разведка США предупредила о российской угрозе для Украины в киберпространстве
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В 2018 году Россия может значительно усилить свое кибервлияние на Украину. Об этом говорится в докладе директора национальной разведки США Дэна Коутса "Оценка глобальных угроз разведывательными службами США", предоставленном сенатскому комитету по вопросам разведки во вторник, передает УНН.
"Мы ожидаем, что в следующем году Россия будет проводить дерзкие и более разрушительные кибероперации и очень вероятно использует новые инструменты против Украины", - говорится в докладе.
Разведка считает, что российское правительство, вероятно, будет опираться на широкий диапазон разработок, которые он уже использует, в частности, срыв работы украинской энергосистемы, похищения и дальнейшее распространение конфиденциальной информации, DDoS-атаки и мероприятия под прикрытием (false flag operations) в киберпространстве.
Кроме того, по мнению директора нацразведки, в 2018 году российская разведка и службы безопасности и в дальнейшем будут атаковать критическую инфраструктуру США и их союзников, и пытаться получить закрытую информацию о политике США с компьютерных сетей США и НАТО.
Напомним, по словам директора нацразведки США, Киев почти точно не восстановит контроль над оккупированным Донбассом в 2018 году.