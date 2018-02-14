Разведка США предупредила о российской угрозе для Украины в киберпространстве

"Мы ожидаем, что в следующем году Россия будет проводить дерзкие и более разрушительные кибероперации и очень вероятно использует новые инструменты против Украины", - говорится в докладе.

Разведка считает, что российское правительство, вероятно, будет опираться на широкий диапазон разработок, которые он уже использует, в частности, срыв работы украинской энергосистемы, похищения и дальнейшее распространение конфиденциальной информации, DDoS-атаки и мероприятия под прикрытием (false flag operations) в киберпространстве.

Кроме того, по мнению директора нацразведки, в 2018 году российская разведка и службы безопасности и в дальнейшем будут атаковать критическую инфраструктуру США и их союзников, и пытаться получить закрытую информацию о политике США с компьютерных сетей США и НАТО.

Напомним, по словам директора нацразведки США, Киев почти точно не восстановит контроль над оккупированным Донбассом в 2018 году.