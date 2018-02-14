Розвідка США попередила про російську загрозу для України у кіберпросторі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. У 2018-му році Росія може значною мірою посилити свій кібервплив на Україну. Про це йдеться у доповіді директора національної розвідки США Дена Коутса "Оцінка глобальних загроз розвідувальними службами США", наданій сенатському комітету з питань розвідки у вівторок, передає УНН.
"Ми очікуємо, що в наступному році Росія буде проводити зухваліші та більш руйнівні кібероперації і дуже ймовірно використає нові інструменти проти України", - йдеться в доповіді.
Розвідка вважає, що російський уряд, ймовірно, опиратиметься на широкий діапазон розробок, які він вже використовує, зокрема, зрив роботи української енергосистеми, викрадення та подальше поширення конфіденційної інформації, DDoS-атаки та заходи під прикриттям (false flag operations) у кіберпросторі.
Крім того, на думку директора нацрозвідки, у 2018 році російська розвідка та служби безпеки і надалі будуть атакувати критичну інфраструктуру США та їх союзників, та намагатимуться отримати закриту інформацію про політику США з комп'ютерних мереж США та НАТО.
Нагадаємо, за словами директора нацрозвідка США, Київ майже точно не відновить контроль над окупованим Донбасом у 2018 році.