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Розвідка США попередила про російську загрозу для України у кіберпросторі

Розвідка США попередила про російську загрозу для України у кіберпросторі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. У 2018-му році Росія може значною мірою посилити свій кібервплив на Україну. Про це йдеться у доповіді директора національної розвідки США Дена Коутса "Оцінка глобальних загроз розвідувальними службами США", наданій сенатському комітету з питань розвідки у вівторок, передає УНН.

"Ми очікуємо, що в наступному році Росія буде проводити зухваліші та більш руйнівні кібероперації і дуже ймовірно використає нові інструменти проти України", - йдеться в доповіді.

Розвідка вважає, що російський уряд, ймовірно, опиратиметься на широкий діапазон розробок, які він вже використовує, зокрема, зрив роботи української енергосистеми, викрадення та подальше поширення конфіденційної інформації, DDoS-атаки та заходи під прикриттям (false flag operations) у кіберпросторі.

Крім того, на думку директора нацрозвідки, у 2018 році російська розвідка та служби безпеки і надалі будуть атакувати критичну інфраструктуру США та їх союзників, та намагатимуться отримати закриту інформацію про політику США з комп'ютерних мереж США та НАТО.

Нагадаємо, за словами директора нацрозвідка США, Київ майже точно не відновить контроль над окупованим Донбасом у 2018 році.

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