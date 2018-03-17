Разведка: Россия снимает на Донбассе фейковые антиукраинские видео
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. По данным украинской разведки, российская сторона снимает на Донбассе очередную серию фейковых видеосюжетов антиукраинского направления. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Максим Праута, передает УНН.
“По информации Главного управления разведки Минобороны, Центр информационного противоборства Южного военного округа Российской Федерации в Новочеркасске начал подготовку очередного цикла фейковых видеоматериалов антиукраинской направленности на временно оккупированных территориях Донбасса. В частности 15 и 16 марта этого года в населенных пунктах Новоазовского района Донецкой области специалисты центра вместе с боевиками снимали постановочные видео для фабрикации недостоверных сообщений о так называемом нарушении украинской стороной режима прекращения огня. К съемкам привлекались представители российских СМИ и депутаты так называемых оккупационных администраций”, - сказал он.
Напомним, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей затапливаются шахты, в результате чего на поверхность выталкивается метан и другие ядовитые газы.