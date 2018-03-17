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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 37286 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 42366 просмотра

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15:15 • 90818 просмотра

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Разведка: Россия снимает на Донбассе фейковые антиукраинские видео

Разведка: Россия снимает на Донбассе фейковые антиукраинские видео

Киев  •  УНН

 • 14854 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. По данным украинской разведки, российская сторона снимает на Донбассе очередную серию фейковых видеосюжетов антиукраинского направления. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Максим Праута, передает УНН.

“По информации Главного управления разведки Минобороны, Центр информационного противоборства Южного военного округа Российской Федерации в Новочеркасске начал подготовку очередного цикла фейковых видеоматериалов антиукраинской направленности на временно оккупированных территориях Донбасса. В частности 15 и 16 марта этого года в населенных пунктах Новоазовского района Донецкой области специалисты центра вместе с боевиками снимали постановочные видео для фабрикации недостоверных сообщений о так называемом нарушении украинской стороной режима прекращения огня. К съемкам привлекались представители российских СМИ и депутаты так называемых оккупационных администраций”, - сказал он.

Напомним, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей затапливаются шахты, в результате чего на поверхность выталкивается метан и другие ядовитые газы.

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