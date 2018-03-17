Розвідка: Росія знімає на Донбасі фейкові антиукраїнські відео
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. За даними української розвідки, російська сторона знімає на Донбасі чергову серію фейкових відеосюжетів антиукраїнського спрямування. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Максим Праута, передає УНН.
"За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, Центр інформаційного протиборства Південного військового округу Російської Федерації в Новочеркаську розпочав підготовку чергового циклу фейкових відеоматеріалів антиукраїнської спрямованості на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Зокрема 15 та 16 березня цього року у населених пунктах Новоазовського району Донецької області фахівці центру разом з бойовиками знімали постановочні відео для фабрикування недостовірних повідомлень про так зване порушення українською стороною режиму припинення вогню. До зйомок залучались представники російських ЗМІ та депутати так званих окупаційних адміністрацій", - сказав він.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей затоплюються шахти, внаслідок чого на поверхню виштовхується метан та інші отруйні гази.