Разведка: путин поручил герасимову до марта захватить Донбасс

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"путин не учитывает реальность, поэтому глобальные цели он не изменил - уничтожение украинцев как народа и отдельной нации, и уничтожение Украины как независимого государства. Такие цели он может ставить, в частности мы можем говорить о приоритетном для рашистов направлении - это Донбасс. И очередные термины, которые он определяет уже для герасимова, скажем, как нового руководителя войны против Украины... Это цель – захвата Донбасса и формирование там зоны безопасности, но уже к марту”, – сказал Юсов.

Также он добавил, что это уже не первые термины, которые ставит себе рф, и каждый раз они переносились.

Добавим

По наблюдениям военной разведки Украины, страна-террорист проводит подготовку к долговременной войне.