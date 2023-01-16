Разведка: путин поручил герасимову до марта захватить Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Российский диктатор владимир путин поручил новому командующему объединенной группировкой сил россии в Украине валерию герасимовую захватить Донбасс до марта. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает УНН.
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"путин не учитывает реальность, поэтому глобальные цели он не изменил - уничтожение украинцев как народа и отдельной нации, и уничтожение Украины как независимого государства. Такие цели он может ставить, в частности мы можем говорить о приоритетном для рашистов направлении - это Донбасс. И очередные термины, которые он определяет уже для герасимова, скажем, как нового руководителя войны против Украины... Это цель – захвата Донбасса и формирование там зоны безопасности, но уже к марту”, – сказал Юсов.
Также он добавил, что это уже не первые термины, которые ставит себе рф, и каждый раз они переносились.
Добавим
По наблюдениям военной разведки Украины, страна-террорист проводит подготовку к долговременной войне.