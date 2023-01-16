Розвідка: путін доручив герасимову до березня захопити Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Російський диктатор володимир путін доручив новому командувачу об'єднаним угрупованням сил росії в Україні валерію герасимову захопити Донбас до березня. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає УНН.
Цитата
"путін не зважає на реальність, тому глобальні цілі він не змінив - знищення українців як народу і окремої нації, і знищення України як незалежної держави. Такі цілі він може ставити, зокрема ми можемо говорити про пріоритетний для рашистів напрямок - це Донбас. І чергові терміни, які він визначає вже для герасимова, скажімо, як нового керівника війни проти України... Це мета – захоплення Донбасу та формування там зони безпеки, але вже до березня”, – сказав Юсов.
Також він додав, що це вже не перші терміни, які ставить собі рф, і щоразу вони переносилися.
Додамо
За спостереженнями воєнної розвідки України, країна-терорист проводить підготовку до довготривалої війни.