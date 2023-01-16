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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Розвідка: путін доручив герасимову до березня захопити Донбас

Київ • УНН

 • 577890 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Російський диктатор володимир путін доручив новому командувачу об'єднаним угрупованням сил росії в Україні валерію герасимову захопити Донбас до березня. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає УНН.

Розвідка: путін доручив герасимову до березня захопити Донбас

Цитата

"путін не зважає на реальність, тому глобальні цілі він не змінив - знищення українців як народу і окремої нації, і знищення України як незалежної держави. Такі цілі він може ставити, зокрема ми можемо говорити про пріоритетний для рашистів напрямок - це Донбас. І чергові терміни, які він визначає вже для герасимова, скажімо, як нового керівника війни проти України... Це мета – захоплення Донбасу та формування там зони безпеки, але вже до березня”, – сказав Юсов.

Також він додав, що це вже не перші терміни, які ставить собі рф, і щоразу вони переносилися.

Додамо

За спостереженнями воєнної розвідки України, країна-терорист проводить підготовку до довготривалої війни.

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