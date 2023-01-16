Розвідка: путін доручив герасимову до березня захопити Донбас

Цитата

"путін не зважає на реальність, тому глобальні цілі він не змінив - знищення українців як народу і окремої нації, і знищення України як незалежної держави. Такі цілі він може ставити, зокрема ми можемо говорити про пріоритетний для рашистів напрямок - це Донбас. І чергові терміни, які він визначає вже для герасимова, скажімо, як нового керівника війни проти України... Це мета – захоплення Донбасу та формування там зони безпеки, але вже до березня”, – сказав Юсов.

Також він додав, що це вже не перші терміни, які ставить собі рф, і щоразу вони переносилися.

Додамо

За спостереженнями воєнної розвідки України, країна-терорист проводить підготовку до довготривалої війни.