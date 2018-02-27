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Разведка: на Донбассе наблюдается массовый отток квалифицированного медперсонала

Разведка: на Донбассе наблюдается массовый отток квалифицированного медперсонала

Киев  •  УНН

 • 6199 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей наблюдается массовый отток квалифицированного медицинского персонала. Об этом на брифинге со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"Сокращение финансирования медучреждений руководителями российско-оккупационных администраций приводит к ухудшению социально-экономического положения в медицинской сфере так называемой "ЛНР". Продолжается отток квалифицированного медицинского персонала с временно оккупированных территорий востока Украины. Отмечается нехватка более 50% врачей, прежде всего в детских отделениях", - сообщил Д.Гуцуляк.

Также он сообщил, что руководители оккупированных администраций пытаются компенсировать недостаток кадров путем назначения на врачебные должности выпускников медицинских учебных заведений без предварительного прохождения ими интернатуры.

"Назначение неопытных врачей способствует ухудшению состояния медицинского обеспечения населения оккупированных районов. С целью предотвращения оттока оккупанты прибегают к принудительным мерам. Каждого медицинского работника предупредили о запрете выезда за пределы так называемых республик под личную подпись. Медицинский персонал больниц получил угрозы, что в случае освобождения они будут призваны на службу в так называемых российско-оккупационных войск", - отметил Д.Гуцуляк.

Как сообщал УНН, российское командование на Донбассе создает военизированные структуры, которые под предлогом охраны общественного правопорядка будут одавлять любые акции неповиновения.

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