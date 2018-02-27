Розвідка: на Донбасі спостерігається масовий відтік кваліфікованого медперсоналу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. На окупованих територіях Донецької та Луганської областей спостерігається масовий відтік кваліфікованого медичного персоналу. Про це на брифінгу з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Скорочення фінансування медзакладів керівниками російсько-окупаційних адміністрацій призводить до погіршення соціально-економічного становища в медичній сфері так званої „ЛНР“. Продовжується відтік кваліфікованого медичного персоналу з тимчасово окупованих територій сходу України. Відмічається нестача понад 50% лікарів насамперед у дитячих відділеннях”, — повідомив Д.Гуцуляк.
Також Д.Гуцуляк повідомив, що керівники окупованих адміністрацій намагаються компенсувати нестачу кадрів шляхом призначення на лікарські посади випускників медичних навчальних закладів без попереднього проходження ними інтернатури.
“Призначення недосвідчених лікарів сприяє погіршенню стану медичного забезпечення населення окупованих районів. З метою запобігти відтоку окупанти вдаються до примусових заходів. Кожного медичного працівника попереджено про заборону виїзду за межі так званих республік під особистий підпис. Медичний персонал лікарень отримав погрози, що у разі звільнення вони будуть призвані на службу до так званих російсько-окупаційних військ”, — зазначив Д.Гуцуляк.
Як повідомляв УНН, російське командування на Донбасі створює воєнізовані структури, які під приводом охорони громадського правопорядку придушуватимуть будь-які акції непокори.