Разведка: на Донбассе стало больше кадровых российских офицеров-разведчиков

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск увеличило количество кадровых российских офицеров-разведчиков, которые привлекаются для подготовки разведывательно-диверсионных групп в соединениях и частях 1 и 2 АК ВС РФ. Это связано со снижением эффективности разведывательных подразделений тактического звена противника и значительным ростом количества безвозвратных боевых потерь среди рядового состава разведчиков оккупационных войск", - рассказал Гуцуляк.

Он добавил, что в связи с этими событиями "офицерами-разведчиками ВС РФ, численностью около 20 человек", начато тщательное изучение обстановки и проводится рекогносцировка местности в разных районах передовых позиций российских оккупационных войск.

"По их требованию инженерно-саперными подразделениями противника уже увеличено количество основных и запасных проходов на участках минно-взрывных заграждений для диверсионно-разведывательных групп", - резюмировал Гуцуляк.

Напомним, за минувшие сутки, 14 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако вполне контролируемой. Боевики 46 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 10 раз с вооружения, которое запрещено минскими договоренностями.



