Розвідка: на Донбасі побільшало кадрових російських офіцерів-розвідників
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. За інформацією військової розвідки, командування російських окупаційних військ збільшило кількість кадрових російських офіцерів-розвідників, які залучаються для підготовки розвідувально-диверсійних груп. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України, полковник Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ збільшило кількість кадрових російських офіцерів-розвідників, які залучаються для підготовки розвідувально-диверсійних груп у з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК ЗС РФ. Це пов’язано зі зниженням ефективності розвідувальних підрозділів тактичної ланки противника та значним зростанням кількості безповоротних бойових втрат серед рядового складу розвідників окупаційних військ", - розповів Гуцуляк.
Він додав, що у зв’язку з цими подіями "офіцерами-розвідниками ЗС РФ, чисельністю близько 20 осіб", розпочато ретельне вивчення обстановки та проводиться рекогностування місцевості у різних районах передових позицій російських окупаційних військ.
"На їх вимогу інженерно-саперними підрозділами противника вже збільшено кількість основних і запасних проходів на ділянках мінно-вибухових загороджень для диверсійно-розвідувальних груп", - резюмував Гуцуляк.
Нагадаємо, минулої доби, 14 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте цілком контрольованою. Бойовики 46 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 10 разів із озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями.